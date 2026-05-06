​IA en Afrique : le nouvel impératif pour transformer des lacunes en opportunités de croissance

L'adoption de l'intelligence artificielle en Afrique subsaharienne marque un tournant stratégique, malgré des défis persistants en matière d'infrastructures et de gouvernance.



Selon le dernier rapport « Perspectives économiques régionales : Afrique subsaharienne » du FMI, bien que la région accuse un retard par rapport à d'autres marchés émergents, « ne pas être prêt ne signifie pas ne pas être capable ».



Les experts soulignent qu'un programme de réformes audacieux permettrait de transformer ces lacunes en opportunités de croissance à moyen terme.



Déjà, l'IA s'impose comme un levier d'efficacité redoutable dans l'administration publique, où elle permet de « renforcer le respect des obligations fiscales et douanières » et de mieux cibler l'aide sociale, tout en favorisant l'inclusion financière grâce à une détection des fraudes plus performante.



Sur le terrain, les résultats concrets de cette transition numérique se font déjà sentir dans des secteurs vitaux comme l'agriculture et l'éducation.



En Côte d’Ivoire ou au Kenya, des services de conseil assistés par l'IA boostent les rendements en répondant aux « lacunes de connaissances dans la gestion des cultures et la résilience climatique ».



Le secteur éducatif nigérian affiche des résultats spectaculaires avec des pilotes de tutorat ayant généré des gains d'apprentissage équivalents à « 1,5–2 ans de scolarité classique ».



Toutefois, pour que ces dividendes profitent à l'ensemble de l'économie, le rapport prévient qu'une « diffusion au-delà des premiers adoptants » sera impérative, nécessitant des investissements massifs dans l'énergie, la connectivité et la formation des talents locaux.

