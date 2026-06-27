​IA et enfants : Des organisations internationales appellent à une révolution technologique responsable

Les organisations internationales, dont l'UIT et l'UNICEF, ont publié une déclaration commune appelant à une action urgente pour garantir que les droits de l’enfant soient respectés dans le cycle de vie de l’IA.



Rappelant que les enfants sont des « détenteurs de droits à part entière », le texte souligne que les progrès technologiques rapides créent des opportunités, mais aussi des « obstacles importants » à la réalisation de leurs droits fondamentaux.



Pour pallier ces risques, la déclaration exhorte les États à instaurer une gouvernance rigoureuse, incluant des « études d'impact sur les droits de l'enfant » et des budgets dédiés.



Les entreprises sont également sommées d'assumer leurs responsabilités en menant des audits réguliers pour prévenir toute atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en matière de protection des données et de lutte contre les contenus préjudiciables.



Enfin, le document insiste sur la nécessité d'une approche inclusive et éducative pour éviter que l'IA ne creuse davantage les inégalités.



Les signataires appellent à intégrer la maîtrise de l'IA dans les programmes scolaires afin que « chaque enfant, quelle que soit son origine, ait la possibilité de comprendre comment fonctionne l'IA » tout en garantissant sa participation active aux décisions qui le concernent

