​Infanticide à la Gueule-Tapée : une étudiante avoue avoir jeté son fœtus dans une fosse septique

Les habitants du quartier de Gueule-Tapée à Dakar, ont fait une découverte macabre hier dimanche. Un fœtus a été retrouvé dans la fosse septique d’un immeuble occupé par des étudiants. Alertés aux environs de 9 heures, les policiers du commissariat du 4e arrondissement de la Médina ont ouvert une enquête qui a rapidement conduit à une suspecte, une étudiante âgée de 23 ans, raconte L'Observateur.



Dans l’égout de la fosse septique, les enquêteurs ont découvert un fœtus de sexe masculin. Grâce à des témoignages recueillis auprès des occupants de l’immeuble, ils ont rapidement identifié une suspecte : S. Ndiaye, étudiante et résidente de l’immeuble.



Acculée de questions, la mise en cause a fini par passer aux aveux. Originaire de Fatick et mariée, la jeune femme a révélé être déjà mère de deux enfants. Elle a expliqué que le drame est survenu dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre, aux alentours de 2 h 30.



Selon ses déclarations, elle aurait ressenti de violents maux de ventre liés à une grossesse contractée il y a quatre mois. Prise de panique après avoir avorté, elle a jeté le fœtus dans la fosse septique pour cacher son acte.



Les autorités ont immédiatement saisi le Directeur de l’hôpital Abass Ndao pour des examens gynécologiques afin de corroborer les déclarations de S. Ndiaye. Parallèlement, les sapeurs-pompiers ont extrait le fœtus, qui a été transféré à la morgue de l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie. Celle-ci devrait permettre de déterminer les causes exactes du décès et éclairer davantage les circonstances du drame.



L'étudiante est actuellement en garde à vue. Une enquête est en cours pour établir tous les détails de cette affaire.