​Insalubrité : 29 boulangeries de « tapalapa » fermées dans la région de Dakar

Les services d'hygiène ont procédé à la fermeture de 29 boulangeries dans la région de Dakar à l'issue d'une vaste opération de contrôle visant les conditions de fabrication du pain. Les établissements concernés présentent de nombreuses infractions aux règles d'hygiène.



« Au global, nous sommes à vingt-neuf boulangeries qui ont été mises à l'arrêt à travers les actions menées par les services d'hygiène », a déclaré le capitaine Idriss Ndiaye, chef de la brigade régionale d'hygiène de Dakar sur la Rfm lors du journal de 12 heures de ce vendredi.



Il a précisé que les fermetures concernent principalement « une quinzaine de boulangeries dans le département de Dakar », ainsi que « cinq ou six boulangeries dans le département de Keur Massar, surtout à travers Yeumbeul ». Les départements de Pikine et Rufisque sont également concernés, contrairement à Guédiawaye où « on n'a pas eu à voir des boulangeries "tapalapa" ».



Selon le capitaine Idriss Ndiaye, les inspections ont révélé des manquements graves aux normes sanitaires. « La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est vraiment des insalubrités qui sont notoires », a-t-il expliqué.

Les agents ont notamment constaté des locaux encombrés, une forte présence de mouches, des problèmes de ventilation et d'aération, ainsi que l'absence ou le mauvais entretien des toilettes.



Les contrôles ont également mis en évidence des défaillances en matière d'hygiène du personnel. « C'est souvent un personnel qui n'est pas protégé. C'est avec les vêtements de ville que ces gens travaillent », a regretté le chef de la brigade régionale d'hygiène. Il a souligné également « le défaut de visite médicale » des employés, ainsi que la présence d'insectes dans plusieurs établissements.



Pour le capitaine Idriss Ndiaye, les infractions relevées concernent « directement les dispositions du Code de l'hygiène applicables aux denrées alimentaires ».



« Tout ce qui est articles au niveau du Code de l'hygiène concernant les denrées alimentaires peut être utilisé dans le cadre des boulangeries, parce que souvent ce sont ces genres d'infractions que nous retrouvons », a-t-il conclu.