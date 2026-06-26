Coup de filet à Thiès : quatre membres d'une bande violente arrêtés, la traque se poursuit

Le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès a procédé, le 25 juin 2026, à l’interpellation de quatre individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violences, ainsi que coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de quinze (15) jours.



Selon la Police nationale, l'opération fait suite à une plainte déposée la veille par une victime, agressée au quartier Darou Salam par une bande de sept jeunes qu'elle a formellement identifiés.



Le même jour, aux environs de 21 heures, les éléments de la brigade de recherches ont été alertés qu'un groupe de jeunes semait la terreur et agressait les passants dans ce même secteur. Le déploiement immédiat des forces de l'ordre sur les lieux a permis d'interpeller deux des suspects. Lors de la fouille corporelle, une bombe aérosol de gaz lacrymogène a été découverte sur l'un d'eux.



Confrontés au plaignant au commissariat, ce dernier a confirmé leur participation à son agression et a fourni des détails cruciaux sur le reste de la bande. L'exploitation de ces renseignements a rapidement mené à l'arrestation de deux autres complices.



Les investigations se poursuivent activement afin de localiser et d'interpeller les trois derniers membres de cette bande criminelle.