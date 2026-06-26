Sénégal - Irak (Mondial 2026) : le onze des "Lions" dévoilé, Koulibaly et Nicolas Jackson remplaçants

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé son onze de départ pour le match décisif face à l’Irak, prévu ce vendredi 26 juin à 19h00 GMT à Toronto, dans le cadre de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.



Pour cette rencontre, le technicien sénégalais a procédé à plusieurs changements. En défense, le capitaine Kalidou Koulibaly débute sur le banc. Il est remplacé dans l’axe par Abdoulaye Seck, qui formera la charnière centrale avec Moussa Niakhaté.



Au milieu de terrain, Habib Diarra est préféré à Pape Gueye, tandis que sur le flanc gauche de la défense, Ismaïla Jakobs est titularisé à la place de Malick Diouf.



En attaque, Nicolas Jackson cède sa place à Ismaïla Sarr, aligné en pointe. Il sera épaulé par Sadio Mané et Ibrahim Mbaye sur les ailes.



Dans les cages, Mory Diaw est titularisé pour remplacer Édouard Mendy, forfait en raison d'une blessure.





La compo du Sénégal contre l’Irak



M. Diaw – K. Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs – Diarra, Gana Gueye, L. Camara – Mbaye, I. Sarr, S. Mané