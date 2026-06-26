Mondial 2026 : Abdoulaye Seck ouvre le score pour le Sénégal dès la 4e minute face à l’Irak

Le Sénégal a idéalement entamé son match décisif face à l’Irak en ouvrant rapidement le score. Dès la 4e minute, le défenseur Abdoulaye Seck a repris de la tête un corner parfaitement tiré par Lamine Camara, trompant le gardien irakien pour donner l’avantage aux Lions (1-0).



Grâce à cette réalisation précoce, les hommes de Pape Thiaw prennent les commandes de la rencontre face aux Lions de la Mésopotamie, dans ce match important de la troisième journée du groupe I de la Coupe du monde 2026.