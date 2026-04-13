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​Insultes et menaces adressées au lutteur Franc : Pimpi fera face au juge, ce lundi, à 15 heures



​Insultes et menaces adressées au lutteur Franc : Pimpi fera face au juge, ce lundi, à 15 heures
Arrêté puis placé en garde à vue pour « menaces et injures » contre le lutteur parcellois Émile François Gomis dit « Franc » par la Brigade de Recherches de Faidherbe, Mor Kanté alias Pimpi et deux autres mis en cause feront face au juge, ce lundi 13 avril 2026, à 15 heures.

A l’origine des faits, dans une vidéo largement relayée sur le réseau social TikTok, Pimpi et les deux autres prévenus, déjà identifiés,  avaient proféré des menaces à l'encontre du lutteur. Les prévenus déclaraient dans cette vidéo qu’ils s’en prendraient physiquement à lui s'ils venaient à le croiser, tout en tenant à son égard des propos injurieux visant ses parents. 

Le lutteur Franc a déposé une plainte auprès du procureur de la République, qui a confié l'enquête au major Tine, chef de la Brigade de Recherches de Faidherbe.
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Fatime Gueye

Lundi 13 Avril 2026 - 16:28


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