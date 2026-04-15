​JPMorgan alerte : «Un nouvel accord avec le FMI, reste complexe, et une solution de fortune est également envisageable»

Les perspectives économiques du Sénégal restent floues en raison de la découverte de dettes non déclarées, ce qui a incité le FMI à suspendre un programme de prêt de 1,8 milliard de dollars en 2024.

Selon les dernières analyses rapportées par JPMorgan, des discussions sur un nouveau programme sont en cours, mais « la correction du fardeau de la dette nécessiterait probablement une consolidation budgétaire douloureuse et longue, ce qui pourrait ne pas être facile pour les autorités locales », note JPMorgan.



Sans un effort budgétaire conséquent, « le Fonds pourrait demander au Sénégal un traitement de sa dette, ce que les autorités ont fermement rejeté », ont indiqué les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant qu'ils s'attendaient à la poursuite des discussions entre Dakar et le FMI. « Notre scénario de base, à savoir un nouvel accord avec le FMI, reste complexe, et une solution de fortune est également envisageable. »