​Journée de l’enfant africain : l’AJS appelle à garantir l’accès à l’eau et à l’hygiène pour tous les enfants

A l’occasion de la Journée de l’enfant africain, l’Association des juristes sénégalaises (AJS) a appelé, ce mardi 16 juin 2026, à renforcer les efforts pour assurer la réalisation effective des droits des enfants, en mettant particulièrement l’accent sur l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène.
Dans un communiqué transmis à l’APS, l’organisation rappelle que « l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène constitue un droit humain fondamental », et qu’il est « une condition indispensable à la réalisation de nombreux autres droits de l’enfant ».
Instituée en 1991 par l’Organisation de l’unité africaine, devenue Union africaine, la Journée de l’enfant africain commémore le massacre d’enfants survenu à Soweto le 16 juin 1976, lors d’une marche pour leurs droits sous le régime de l’apartheid.
Pour l’édition 2026, le thème retenu est : « Garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour chaque enfant en Afrique ». Selon l’AJS, cette thématique met en évidence des défis persistants au Sénégal, notamment au regard de l’Objectif de développement durable n°6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à l’horizon 2030.
L’organisation souligne que de nombreux enfants, surtout en zones rurales et périurbaines, n’ont toujours pas accès à une eau potable suffisante, une situation qui « affecte leur santé, leur éducation, leur sécurité et leur développement ».
Elle ajoute que certains enfants sont contraints de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau, « au détriment de leur scolarité et de leur bien-être ».
Enfin, l’AJS alerte sur le manque d’infrastructures sanitaires adaptées, qui expose les enfants à des maladies évitables et à diverses vulnérabilités, appelant à une mobilisation renforcée des autorités et des acteurs concernés afin de garantir l’accès des enfants aux services de base, dans une logique de dignité et de justice sociale.
Dans un communiqué transmis à l’APS, l’organisation rappelle que « l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène constitue un droit humain fondamental », et qu’il est « une condition indispensable à la réalisation de nombreux autres droits de l’enfant ».
Instituée en 1991 par l’Organisation de l’unité africaine, devenue Union africaine, la Journée de l’enfant africain commémore le massacre d’enfants survenu à Soweto le 16 juin 1976, lors d’une marche pour leurs droits sous le régime de l’apartheid.
Pour l’édition 2026, le thème retenu est : « Garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour chaque enfant en Afrique ». Selon l’AJS, cette thématique met en évidence des défis persistants au Sénégal, notamment au regard de l’Objectif de développement durable n°6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à l’horizon 2030.
L’organisation souligne que de nombreux enfants, surtout en zones rurales et périurbaines, n’ont toujours pas accès à une eau potable suffisante, une situation qui « affecte leur santé, leur éducation, leur sécurité et leur développement ».
Elle ajoute que certains enfants sont contraints de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau, « au détriment de leur scolarité et de leur bien-être ».
Enfin, l’AJS alerte sur le manque d’infrastructures sanitaires adaptées, qui expose les enfants à des maladies évitables et à diverses vulnérabilités, appelant à une mobilisation renforcée des autorités et des acteurs concernés afin de garantir l’accès des enfants aux services de base, dans une logique de dignité et de justice sociale.
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