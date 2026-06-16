​Journée de l’enfant africain : l’AJS appelle à garantir l’accès à l’eau et à l’hygiène pour tous les enfants

A l’occasion de la Journée de l’enfant africain, l’Association des juristes sénégalaises (AJS) a appelé, ce mardi 16 juin 2026, à renforcer les efforts pour assurer la réalisation effective des droits des enfants, en mettant particulièrement l’accent sur l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène.



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’organisation rappelle que « l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène constitue un droit humain fondamental », et qu’il est « une condition indispensable à la réalisation de nombreux autres droits de l’enfant ».



Instituée en 1991 par l’Organisation de l’unité africaine, devenue Union africaine, la Journée de l’enfant africain commémore le massacre d’enfants survenu à Soweto le 16 juin 1976, lors d’une marche pour leurs droits sous le régime de l’apartheid.



Pour l’édition 2026, le thème retenu est : « Garantir l’accès universel à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène pour chaque enfant en Afrique ». Selon l’AJS, cette thématique met en évidence des défis persistants au Sénégal, notamment au regard de l’Objectif de développement durable n°6, qui vise un accès universel et équitable à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement à l’horizon 2030.



L’organisation souligne que de nombreux enfants, surtout en zones rurales et périurbaines, n’ont toujours pas accès à une eau potable suffisante, une situation qui « affecte leur santé, leur éducation, leur sécurité et leur développement ».



Elle ajoute que certains enfants sont contraints de parcourir de longues distances pour s’approvisionner en eau, « au détriment de leur scolarité et de leur bien-être ».



Enfin, l’AJS alerte sur le manque d’infrastructures sanitaires adaptées, qui expose les enfants à des maladies évitables et à diverses vulnérabilités, appelant à une mobilisation renforcée des autorités et des acteurs concernés afin de garantir l’accès des enfants aux services de base, dans une logique de dignité et de justice sociale.