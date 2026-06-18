Réorganisation de l’État : Publication du décret fixant la répartition des services de la République

L'architecture institutionnelle de l'État sénégalais est officiellement fixée par le décret n° 2026-1133. Ce texte d'importance capitale porte répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.



Le Cabinet du Président et les administrations rattachées



L'organisation des services sous la direction directe du chef de l'État s'articule autour de plusieurs pôles stratégiques. Le cabinet et les services rattachés comprennent des organes de contrôle et d'orientation majeurs comme l'Inspection générale d'État (IGE), l'Office national de lutte contre la Corruption (OFNAC) et le Comité d'Orientation stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGA). Pour le pôle sécurité et missions régaliennes, on retrouve la Délégation générale au renseignement national, le Secrétariat du Conseil national de Sécurité, ainsi que les secrétariats supérieurs de la Magistrature et de la Cour des Comptes. Le cabinet militaire chapeute notamment l'Inspection générale des Forces armées, l'État-Major particulier du Président — incluant la Haute Autorité chargée de la Coordination de la Sécurité maritime (HASSMAR) et la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) —, la Maison militaire et l'Escadrille présidentielle. Enfin, la Présidence intègre également dans ses structures un Cabinet du Ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de Transformation.



La Primature, Coordination des politiques publiques



Au niveau de la Primature, les services sont structurés de manière à assurer la mise en œuvre et le suivi des grands chantiers nationaux. Le Cabinet du Premier Ministre héberge les cellules de protocole et de communication, le Conseil national du Numérique, ainsi que le secrétariat de suivi de l'Agenda Sénégal 2050. Le Secrétariat général du Gouvernement gère quant à lui les directions techniques fondamentales telles que la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol, la Direction de l'Imprimerie nationale, la Direction des Archives du Sénégal, et la Direction des Systèmes d'Information. D'autres administrations transversales sont placées sous cette tutelle, à l'instar du Millenium Challenge Account Sénégal, l'Observatoire national de l'Investissement et l'Agence Nationale pour la relance des Activités économiques et sociales en Casamance.



Les portefeuilles ministériels clés



L'organisation interne des ministères régaliens est minutieusement codifiée, assurant une spécialisation par grands domaines d'activité. Le ministère des Forces Armées s'organise autour d'un cabinet civil, d'un cabinet militaire, de l'État-Major général des Armées, du Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale et de directions sectorielles comme la Justice militaire, le Génie, les Transmissions ou la Santé. Le mégaministère de l'Économie, des Finances et du Plan comprend le Cabinet du Ministre chargé du Budget, le Cabinet du Ministre chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que plusieurs directions générales cruciales dont les Douanes, les Impôts et Domaines, le Budget, et la Planification. Concernant le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, sa structure englobe la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers, le Comité interministériel de Lutte contre la Drogue, ainsi que la Direction générale de la Police nationale avec ses composantes de Sécurité publique, de Police judiciaire, de Surveillance du Territoire et de Police de l'Air et des Frontières.