Tambacounda : une femme et son bébé tués dans un accident entre une moto et un camion

La route nationale n°1 a été le théâtre d'un drame, ce mercredi, à hauteur du croisement menant vers le garage Kothiary et le marché Corona de Tambacounda. Une moto Jakarta transportant une femme, son bébé et un conducteur est entrée en collision avec un camion, dans des circonstances encore indéterminées.



La violence du choc a été fatale à la passagère et à son nourrisson, qui ont succombé sur le coup, a appris l'APS auprès du service des sapeurs-pompiers. Le conducteur de la moto, grièvement blessé, a été pris en charge par les secours et évacué vers un établissement sanitaire.



Les sapeurs-pompiers, rapidement dépêchés sur les lieux, n'ont pu que constater le décès de la mère et de son enfant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.