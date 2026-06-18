Mondial 2026 : le Ghana s'impose face au Panama (1-0)

Le Ghana a parfaitement lancé sa campagne en Coupe du monde 2026 en s’imposant 1-0 face au Panama ce mercredi. Solides défensivement et réalistes dans les moments décisifs, les Black Stars ont fait la différence dans les dernières minutes grâce à une réalisation de Yirenkyi, s’adjugeant ainsi trois précieux points pour leur entrée en lice.
Avec ce succès, le Ghana occupe la deuxième place du groupe L avec 3 points (+1), derrière l’Angleterre, également victorieuse et leader grâce à une meilleure différence de buts (+2). Les deux sélections se retrouveront le 23 juin à 20h00 GMT dans un duel qui devrait déterminer le leader de la poule.
Plus tard dans la soirée, à 23h00 GMT, la Croatie et le Panama croiseront le fer avec l’ambition de se relancer après leur faux départ dans la compétition.
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