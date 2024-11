​Journée nationale des Daara : la FNAECS se sent lésée et pointe du doigt l’organisation du ministère de l'Éducation nationale

Après la journée nationale des Daara, présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le jeudi 28 novembre dernier, la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal a fustigé la manière dont cette journée a été organisée. Les membres de cette fédération estiment avoir été lésés et affirment que les voix qui devaient s'élever pour parler au nom des Daara n'ont pas été choisis.



« La Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal exprime sa profonde indignation et son mécontentement suite au comportement et à l'attitude inappropriée des organisateurs du ministère de l'Éducation nationale, à l'occasion de la journée nationale dédiée au Daara » , a déclaré Adama Seck, porte-parole de la fédération, au micro d'Iradio.



Selon lui, les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont fait preuve d'un manque flagrant de considération envers les responsables de la fédération et les participants à cette cérémonie. « Nous avons constaté l'absence de dialogue préalable avec les responsables des Daara, en l'occurrence la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal, avant l'événement, malgré la reconnaissance officielle de leur rôle dans le système éducatif sénégalais, créant ainsi une atmosphère de marginalisation », a-t-il expliqué.



Mieux encore, poursuit M. Seck : « Le protocole observé lors de l'accueil et de l'organisation de l'événement n'a pas respecté les normes de courtoisie et de considération attendues envers les responsables de la fédération, entraînant des humiliations et des tensions ».