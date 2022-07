​Judo – Championnats d’Afrique (cadets et juniors) : le Sénégal récolte 8 médailles et se classe 3ème sur le podium

Durant trois jours de compétition (21-24 juillet), les « Lionceaux » sénégalais se sont bien défendus sur le tatami et ont réussi à glaner 8 médailles, dont 2 en or.



Les cadets ont montré le chemin en livrant une bonne performance lors de la première journée en décrochant 3 médailles, les juniors ont récolté autant pour la deuxième journée. Cinq (5) combattants sénégalais raflent ainsi à leur tour 5 médailles complétant le nombre à 8.



Pour la compétition par équipes disputées dimanche, l’équipe du Sénégal a écarté au premier tour le Burundi, puis l’Afrique du Sud en quart de finale, avant de se cogner en demi-finale à celle de l’Egypte, qui a terminé championne devant l’Angola.



Le Sénégal remporte ainsi la médaille de bronze et se classe 3ème du podium derrière l’Egypte (1ère, 17 médailles d’or), et l’Angola (2ème, 5 médailles d’or). Avec cette place, l’équipe nationale de judo sera bel et bien à la Coupe du monde de judo cadets et juniors qui aura lieu au mois d’août prochain en Equateur.