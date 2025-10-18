​Kaffrine: 7kg de chanvre indien saisis, les mises en causes placés en garde à vue

Les éléments de la brigade de proximité de la gendarmerie de Nganda ont mis la main sur des individus impliqués dans un trafic de chanvre indien vendredi dernier à Diamagadio, une localité située dans la région de Kaffrine (centre). Les suspects sont placés en garde à vue.



L’opération a permis la saisie de sept (7) kilogrammes de chanvre indien. L’intervention a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état d’un trafic de drogue en provenance de la Gambie. Les trafiquants ont utilisé un véhicule pour ravitailler leurs clients installés dans la zone de Diamagadio, selon l’APS.



Face à ces informations, les gendarmes ont mis en place une embuscade aux abords des lieux signalés. Cette opération a conduit à l’interpellation des suspects et à la saisie du véhicule ayant servi au transport du chanvre indien.



Les mises en cause sont placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête, à conclut la même source.