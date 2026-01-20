​Kaffrine : une centaine de femmes formées à la saponification

Une formation sur la production d'eau de Javel et de savon, ainsi que sur les stratégies de vente de ces articles, a été dispensée à une centaine de femmes appartenant à différents groupes féminins situés dans la commune de Kathiote (centre), selon l’Agence de Presse Sénégalaise.



Le maire de la commune de Kathiote, Cheikh Wilane, a souligné que cette démarche, soutenue par la mairie en collaboration avec une structure locale, vise à promouvoir l'autonomisation des femmes, en leur offrant des compétences pratiques susceptibles de favoriser la création d’activités génératrices de revenus durables.



Les bénéficiaires ont salué cette initiative, la qualifiant de formation “utile et porteuse d’opportunités” pour leur épanouissement économique et social.

