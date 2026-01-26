​Kanel : le Conseil Départemental mise sur l'entrepreneuriat pour fixer la jeunesse

Après l’étape de Matam, le département de Kanel a accueilli sa première édition du Forum sur l’auto-emploi. Organisé en partenariat avec l'ONG Action contre la faim (ACF), l'événement vise à transformer le potentiel local en véritables opportunités économiques pour les jeunes et les femmes.



​Sous le thème percutant « Initier, valoriser le terroir et propulser la jeunesse vers l’entrepreneuriat », ce forum marque un tournant dans la stratégie de développement du département. L'objectif est clair, briser le cycle de la dépendance en encourageant la création d’entreprises locales.



​Pour Abdoulaye Anne, président du Conseil départemental de Kanel, cette initiative répond à une demande sociale pressante. « Nous recevons énormément de femmes et de jeunes qui souhaitent transformer nos produits et entreprendre. C’est une opportunité concrète pour l’emploi, notamment dans le secteur de la transformation », a-t-il déclaré sur les ondes d'iRadio, se réjouissant de l’appui technique et financier des partenaires.



​Ce forum s'inscrit dans la continuité des actions menées par l’ONG Action contre la faim dans le nord-est du Sénégal. L'organisation ne se contente plus de l'aide d'urgence, elle investit dans la résilience économique. 53 millions de FCFA ont déjà été injectés par ACF pour accompagner 5 groupements du département dans diverses chaînes de valeurs agricoles.

​

Malgré les défis persistants liés à l'insécurité alimentaire dans la région, l'ONG a réaffirmé son engagement. « Le projet actuel arrive à son terme, mais notre présence à Kanel et Matam se poursuit. Nous continuerons d'assister les populations et de soutenir l'autonomisation face aux défis alimentaires », ont souligné les représentants de l'organisation.



​Au-delà de l’aspect financier, ce forum ouvre une fenêtre de perspectives pour l’autonomisation. En valorisant les ressources du terroir, Kanel s’aligne sur les ambitions nationales de la vision Sénégal 2050.