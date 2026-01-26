Soudan : l’armée reprend une zone stratégique aux FSR près de la frontière éthiopienne

L'armée soudanaise a repris le contrôle de la zone d'Al-Silk, dans l'État du Nil Bleu, près de la frontière éthiopienne, aux Forces de soutien rapide (FSR), a-t-elle annoncé lundi.



Dans un communiqué, la 4e division d'infanterie a déclaré que ses forces avaient repris le contrôle de la zone « à la suite d'une opération militaire bien planifiée qui a abouti à la déroute des milices des FSR ».



Le communiqué précise que les affrontements ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux FSR et à leur allié, le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord (SPLM-N).



Le groupe rebelle n'a pas immédiatement réagi à cette déclaration.



Dimanche, l'armée avait repoussé une attaque lancée par les FSR contre les zones d'Al-Silk et de Malkan, dans l'État du Nil Bleu.



Des sources militaires ont indiqué précédemment à Anadolu que les forces armées avaient chassé les FSR et le SPLM de la ville d'Habila, dans le Kordofan du Sud.



L'armée contrôle une grande partie du Nil Bleu, tandis que le SPLM-N combat le gouvernement central depuis 2011, revendiquant l'autonomie des régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.



Outre le Darfour, les trois États du Kordofan, au Soudan, ont été le théâtre de violents combats ces dernières semaines entre l'armée et les FSR, provoquant le déplacement de dizaines de milliers de civils.



Sur les 18 États du Soudan, les RSF contrôlent les cinq États de la région du Darfour occidental, à l'exception de certaines parties du Darfour Nord qui restent sous contrôle militaire. L'armée contrôle la majeure partie des 13 autres États, répartis dans le sud, le nord, l'est et le centre du pays, y compris la capitale, Khartoum.



Le conflit entre l'armée soudanaise et les FSR, qui a débuté en avril 2023, a fait des milliers de morts et des millions de déplacés.