Grand-Yoff : Deux 2) individus interpellés pour vol à main armée

Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à une patrouille au cours de laquelle les éléments de la Brigade de recherches ont été sollicités à hauteur du quartier Arafat, sur la voie secondaire du BRT, par un chauffeur de Yango. Ce dernier, en état de détresse, a déclaré avoir été victime d’une agression à l’arme blanche à proximité du collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum, où se tenait une manifestation culturelle dénommée « Nguel », alors qu’il attendait la prise en charge d’une cliente.

Sous la menace de couteaux, un groupe de jeunes lui a dérobé son téléphone portable ainsi que son portefeuille contenant une somme d'argent, rapporte la Police.

Accompagnés de la victime, les agents se sont immédiatement lancés à la poursuite des auteurs dans le secteur. Au cours de leurs recherches à pied, ils ont découvert un groupe d’individus rassemblés autour d’un feu de fortune. L’un d’eux a été aperçu tentant de dissimuler un téléphone portable. Rapidement cernés et maîtrisés, deux des suspects ont été formellement identifiés par la victime, qui a pu récupérer son appareil sur place, renseigne la même source.

Lors de leur interrogatoire, les deux mis en cause ont reconnu les faits, admettant avoir agressé le conducteur et emporté son téléphone, tout en niant toutefois le vol du numéraire. Ils ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, le 25 janvier 2026 vers 4 heures du matin, à l’interpellation de deux individus pour “association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis la nuit”.