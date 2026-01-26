Sonko au Maroc : « les incidents après la CAN doivent être considérés comme des excès isolés liés à l’émotion »

En visite officielle au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue Aziz Akhannouch. Il a profité de l’occasion pour rappeler les relations fraternelles entre le Sénégal et le Maroc en revenant sur les scènes de violence notées lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



« Après la CAN, les incidents observés ici ou là doivent être analysés avec discernement. Ils doivent être considérés comme des excès isolés liés à l’émotion, et non comme des fractures profondes entre nos peuples. Le sport, par essence, est un puissant facteur de rapprochement et de fraternité, et ne saurait remettre en cause la solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc », a dit le chef du gouvernement sénégalais.



A noter que Ousmane Sonko est arrivé à l’aéroport international Rabat à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal, le Premier ministre a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d’autres officiels marocains.



Ousmane Sonko s’est ensuite rendu au mausolée de Mohamed V, pour se recueillir à la mémoire du grand-père de l’actuel souverain marocain, en compagnie du ministre porte-parole du gouvernement marocain Moustapha Baitas.