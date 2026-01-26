Sonko au Maroc : « les incidents après la CAN doivent être considérés comme des excès isolés liés à l’émotion »

En visite officielle au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est entretenu avec son homologue Aziz Akhannouch. Il a profité de l’occasion pour rappeler les relations fraternelles entre le Sénégal et le Maroc en revenant sur les scènes de violence notées lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.
« Après la CAN, les incidents observés ici ou là doivent être analysés avec discernement. Ils doivent être considérés comme des excès isolés liés à l’émotion, et non comme des fractures profondes entre nos peuples. Le sport, par essence, est un puissant facteur de rapprochement et de fraternité, et ne saurait remettre en cause la solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc », a dit le chef du gouvernement sénégalais.
A noter que Ousmane Sonko est arrivé à l’aéroport international Rabat à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal, le Premier ministre a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d’autres officiels marocains.
Ousmane Sonko s’est ensuite rendu au mausolée de Mohamed V, pour se recueillir à la mémoire du grand-père de l’actuel souverain marocain, en compagnie du ministre porte-parole du gouvernement marocain Moustapha Baitas.
« Après la CAN, les incidents observés ici ou là doivent être analysés avec discernement. Ils doivent être considérés comme des excès isolés liés à l’émotion, et non comme des fractures profondes entre nos peuples. Le sport, par essence, est un puissant facteur de rapprochement et de fraternité, et ne saurait remettre en cause la solidité des relations entre le Sénégal et le Maroc », a dit le chef du gouvernement sénégalais.
A noter que Ousmane Sonko est arrivé à l’aéroport international Rabat à bord d’un vol spécial affrété par Air Sénégal, le Premier ministre a été accueilli par son homologue Aziz Akhannouch et d’autres officiels marocains.
Ousmane Sonko s’est ensuite rendu au mausolée de Mohamed V, pour se recueillir à la mémoire du grand-père de l’actuel souverain marocain, en compagnie du ministre porte-parole du gouvernement marocain Moustapha Baitas.
Autres articles
-
Axe Dakar-Rabat : Ousmane Sonko et Aziz Akhannouch scellent une nouvelle ère de fraternité
-
Diplomatie : Ousmane Sonko à Rabat pour la 5e Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine - 26 janvier 2026.
-
Deuxième mandat : après la coalition, le mouvement "Diomaye 2029" voit le jour
-
Ousmane Sonko attendu au Maroc ce lundi 26 janvier
-
Parti AWALE : le porte-parole Samba Tall Sarr claque la porte et dénonce une « trahison » des idéaux