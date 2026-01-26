Pollution : Le forage Offshore pose des risques environnementaux au Sénégal, selon un livre blanc

« Les projets de forage offshore au Sénégal posent des risques significatifs pour la santé des communautés, les moyens de subsistance traditionnels et les écosystèmes marins ». C’est l’alerte du livre blanc, rédigé par Waterkeeper Alliance et publié en partenariat avec Hann Baykeeper et Bargny Coast Waterkeeper dans le cadre de la campagne « Sauver La Mer et La Pêche ».



Le document souligne que ces « impacts menacent la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, exacerbant les vulnérabilités dans une région déjà touchée par l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière et d'autres facteurs de stress liés au changement climatique ».



Alors que des multinationales internationales extraient les ressources offshores et génèrent de la pollution pour des profits étrangers, les auteurs du livre blanc estiment que les communautés sénégalaises supportent de manière disproportionnée les coûts environnementaux et sociaux qui en résultent.



« La couverture d'assurance joue un rôle crucial en permettant le développement du pétrole et du gaz offshore. Cependant, l'absence d'informations publiques sur les assurances pour les projets offshore au Sénégal justifie un examen plus approfondi des dommages environnementaux, économiques et des droits de l'homme associés à ces développements, ainsi que des risques accrus auxquels les communautés sont confrontées lorsque la responsabilité et la transparence en matière d'assurance font défaut », note le document.



Ce livre blanc présente les dernières recherches sur l'expansion pétrolière et gazière offshore au Sénégal, identifiant les principaux bénéficiaires entrepris ainsi que les assureurs qui les financent au détriment des communautés locales. Il examine comment ces projets portent atteinte aux droits de l'homme et remettent en question les engagements climatiques du Sénégal. Le livre blanc analyse également comment ces projets posent des risques économiques, de santé publique et environnementaux majeurs pour les communautés sénégalaises.



En guise de recommandation, les auteurs notent que le Sénégal doit adopter un cadre politique qui replace l'eau, la santé communautaire et les droits de l'homme au centre des prises de décision énergétiques. Cela nécessite : Un moratoire sur les nouveaux projets pétroliers et gaziers offshore.



« Les opérations de forage offshore actuelles doivent être interrompues et les plans d'expansion doivent être suspendus. Des évaluations environnementales et sociales transparentes, participatives et fondées sur les droits doivent être menées conformément aux normes internationales. Le livre blanc suggère un audit national public des contrats et mécanismes de financement des combustibles fossiles existants, « garantissant la responsabilité fiscale et la viabilité de la dette ».