Biennale de Dakar : la 16e édition est prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

Après l’édition de 2024, le Sénégal s’apprête à accueillir la 16e édition de la Biennale de l’Art africain contemporain, prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026 à Dakar, a annoncé le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans un communiqué.



Selon le document, cet « événement prestigieux, reconnu comme l'une des principales manifestations artistiques au niveau mondial », est une « plate-forme exceptionnelle célébrant la richesse de la création africaine et de ses diasporas ».



A la suite des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), cette prochaine édition s'inscrit dans la dynamique exceptionnelle de l'année 2026, confirmant ainsi la vocation de Dakar comme ville créative et capitale africaine des arts, de la culture et de la jeunesse, précise la même source.



Enfin, le ministère de la Culture assure que « toutes les dispositions sont prises pour assurer le succès de ce rendez-vous d'envergure internationale », qui participe pleinement du « projet de rayonnement et de souveraineté culturelle du pays », conclut le communiqué.