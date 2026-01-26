Santé Digitale : La Croix-Rouge Sénégalaise lance l'application PSAM pour démocratiser les gestes qui sauvent

La Croix-Rouge sénégalaise franchit une étape majeure dans la modernisation de ses services, avec le lancement de l'application « Premiers Secours en Apprentissage Mixte » (PSAM). Rendre le secourisme accessible à tous, partout et à tout moment. C'est l'objectif affiché par la Croix-Rouge sénégalaise, lors du lancement officiel de l'outil digital PSAM.



Face à l'urgence des accidents domestiques et de la route, la Croix-Rouge mise sur une vaste campagne d'enrôlement. L'objectif est clair : former plus de 10 000 personnes au cours des prochains mois. « La généralisation des smartphones est un atout important qui permet à plusieurs personnes d'accéder aux ressources numériques pour apprendre facilement les gestes qui sauvent », a souligné le président de la Croix Rouge sénégalaise Mamadou Sonko.



L'application ne s'adresse pas qu'au grand public. La Croix-Rouge compte vulgariser cet outil auprès des travailleurs des entreprises publiques et privées. Réalisée avec le soutien de la Croix-Rouge Belgique Flamande, l'application PSAM ne s'arrêtera pas à la barrière de la langue. Pour garantir une accessibilité maximale, Mamadou Sonko a annoncé une nouvelle majeure « Nous ne ménagerons aucun effort afin que l'application soit traduite en Wolof et en Pular, dans un premier temps».



Cette initiative selon la Croix Rouge, vise à réduire drastiquement la mortalité et les handicaps liés aux accidents en faisant de la prévention une affaire de tous, directement depuis son téléphone portable.