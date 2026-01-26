Réseau social
Santé Digitale : La Croix-Rouge Sénégalaise lance l'application PSAM pour démocratiser les gestes qui sauvent
La Croix-Rouge sénégalaise franchit une étape majeure dans la modernisation de ses services, avec le lancement de l'application « Premiers Secours en Apprentissage Mixte » (PSAM).  Rendre le secourisme accessible à tous, partout et à tout moment. C'est l'objectif affiché par la Croix-Rouge sénégalaise, lors du lancement officiel de l'outil digital PSAM.
 
Face à l'urgence des accidents domestiques et de la route, la Croix-Rouge mise sur une vaste campagne d'enrôlement. L'objectif est clair : former plus de 10 000 personnes au cours des prochains mois. « La généralisation des smartphones est un atout important qui permet à plusieurs personnes d'accéder aux ressources numériques pour apprendre facilement les gestes qui sauvent », a souligné le président de la Croix Rouge sénégalaise Mamadou Sonko.
 
L'application ne s'adresse pas qu'au grand public. La Croix-Rouge compte vulgariser cet outil auprès des travailleurs des entreprises publiques et privées. Réalisée avec le soutien de la Croix-Rouge Belgique Flamande, l'application PSAM ne s'arrêtera pas à la barrière de la langue. Pour garantir une accessibilité maximale, Mamadou Sonko a annoncé une nouvelle majeure « Nous ne ménagerons aucun effort afin que l'application soit traduite en Wolof et en Pular, dans un premier temps».
 
 Cette initiative selon la Croix Rouge, vise à réduire drastiquement la mortalité et les handicaps liés aux accidents en faisant de la prévention une affaire de tous, directement depuis son téléphone portable.
F. Bakary Camara

Lundi 26 Janvier 2026 - 19:15


