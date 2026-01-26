Ouverture de l’église de Kounakané : l’Évêque de Kolda appelle à l’unité des croyants et au vivre-ensemble

La localité de Kounakané dans la région de Kolda (sud), a vécu un moment fort de communion religieuse et sociale ce dimanche 25 janvier, à l’occasion de l’ouverture officielle de son église. La cérémonie a été marquée par un message fort de l’Évêque de Kolda, Monseigneur Jean Pierre Bassène, axé sur l’unité, la fraternité et le vivre-ensemble entre les différentes communautés religieuses.



Dans son sermon, le prélat a invité musulmans et chrétiens à dépasser les clivages pour mettre en commun les valeurs spirituelles reçues de Dieu au service de la société. « Musulmans et chrétiens, cotisons ce que nous avons appris de Dieu, de notre contemplation de Dieu pour le mettre au service de tous », a-t-il exhorté devant une assistance attentive.



Monseigneur Bassène a également mis en garde contre les divisions, rappelant que la foi ne saurait être un facteur de discorde. « Point de se donner des coups de coude. Dieu n’aime pas la division », a-t-il martelé, insistant sur la nécessité de préserver la paix et l’harmonie entre les croyants.



Pour l’Évêque de Kolda, l’église de Kounakané est avant tout le fruit d’une foi partagée et d’un effort collectif. Il a souligné que sa construction a mobilisé des « frères croyants » issus de différentes confessions religieuses, notamment les ouvriers, les maçons et le maître d’ouvrage, illustrant ainsi la solidarité interreligieuse qui caractérise la localité.



Clôturant son homélie, Monseigneur Jean Pierre Bassène a invité les chrétiens de Kounakané à s’engager pleinement dans la construction d’une communauté forte et ouverte, tout en raffermissant les liens de fraternité avec les autres croyants. Un appel à promouvoir durablement la cohésion sociale et le vivre-ensemble, valeurs essentielles au développement harmonieux des communautés.