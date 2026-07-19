​Kaolack : le collectif des impactés de Sing-Sing exige la restitution de leurs terres et un nouveau lotissement

Les membres du collectif des impactés de Sing-Sing, un quartier de Kaolack, demandent la restitution de leurs terres et un nouveau lotissement organisé de manière transparante.



Lors d'un point de presse ce samedi, la présidente du collectif, Elizabeth Bassène, a dénoncé la situation.

« Nous sommes des citoyens avec de maigres moyens qui avions acquis des parcelles non loties dans ce quartier. À notre grande surprise, on a eu droit à un lotissement qui ne repose sur aucune base de transparence et des maisons déjà construites ont été démolies », a dénoncé Elizabeth Bassène, la présidente du collectif, lors d’un point de presse, le 18 juillet 2026.



Elle a également demandé des solutions rapides. « Nous voulons des actes concrets et non des promesses à n’en plus finir », a-t-elle insisté.



Avant leur rencontre avec la presse, les membres du collectif, portant des brassards rouges, ont déposé un mémorandum à la préfecture de Kaolack. Ils appellent le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à intervenir afin que justice leur soit rendue.



L'APS indique avoir tenté de joindre le maire de Kaolack, Serigne Mboup, sans succès. Les collaborateurs du maire contactés n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire.