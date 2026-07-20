CAN de Beach Volleyball U18 : treize nations attendues à Saly en août 2026

Le Sénégal s'apprête à devenir le carrefour du beach volleyball continental. La Fédération sénégalaise de volleyball a officialisé la tenue de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 18 ans, en catégories filles et garçons, du 8 au 14 août 2026 dans la station balnéaire de Saly, située dans le département de Mbour(Petite-cote).



Pour accompagner cette grande fête sportive, deux sessions majeures de renforcement des compétences seront organisées sous l'égide de la Fédération internationale et de la Confédération africaine de volleyball. Il s'agit d'un atelier de haut niveau destiné aux techniciens ainsi d'un cours de formation visant à certifier vingt-cinq arbitres internationaux, tous deux prévus du 6 au 14 août. Cette grande messe sportive rassemblera les délégations de treize pays, à savoir le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l’Égypte, la Gambie, le Ghana, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, la Sierra Leone, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Sénégal, pays hôte.