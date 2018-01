​Kaolack : les étudiants de l’UVS dans la rue, réclament le paiement de leurs bourses

Après les étudiants de l’UVS de Guédiawaye, c’est au tour de ceux de Kaolack. Interrogé sur les ondes de Walf Fm, Salif Sadio, président des étudiants de l’UVS explique : « Les raisons qui nous ont poussé à barrer la route, c’est parce que notre Université traverse beaucoup de problèmes. Et depuis lors, malgré les revendications, il n’y a pas eu de satisfaction».



Les étudiants réclament entre autre les notes des évaluations qui, ne sont pas corrigées, selon eux. Tout en dénonçant la mauvaise qualité des notes qu’on leurs donne sans justification.



Concernant la question des bourses, ces étudiants déplorent le retard noté dans le paiement et dénoncent la discrimination des autorités. « Nous sommes au même pied d’égalité que les autres étudiants. On ne comprend pas que les autres soient payés contrairement à nous. Ce n’est pas normal », se désole Salif Sadio.



​En rogne contre les autorités, ils ont averti qu'ils ne comptent pas reculer avant la satisfaction de leurs doléances, et qu'ils iraient à la gouvernance pour réclamer le départ leur recteur.