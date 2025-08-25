​Kédougou : Mamadou Kondé arrêté pour « avoir tenté d'égorger sa femme»

Les limiers de la police aux frontières de Kolia ont réussi à mettre la main sur un ressortissant guinéen du nom de Mamadou Kondé, suspecté d’avoir tenté de tuer sa femme à Bantaco (Kédougou).



Les faits remontent au 23 août dernier, quand le secteur frontalier de Moussala (kédougou) a été informé de la tentative d’égorgement d’une femme par son mari, par ce que cette dernière a refusé de rejoindre le domicile conjugal. S’appuyant sur la photo du mise en cause, des instructions ont été données à tous les postes avancés du secteur, pour procéder à son arrestation en cas de présence dans leur zone de compétence.



Selon le journal Libération dans sa parution de ce lundi, lors d’une patrouille pédestre de routine du 23 Août dernier, un individu ayant les mêmes traits de ressemblance à été arrêté par les éléments de la police aux frontières de kolia. Interrogé, le suspect a avoué être l’auteur des faits à Bantako (Kédougou), il a également révélé aux limiers être Mamadou Kondé de nationalité guinéenne.



Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kédougou (sud-est) a instruit de mettre le mis en cause à la disposition de la Brigade de gendarmerie de Mako qui avait ouvert une enquête à ce sujet. Une requête qui a été faite sans incident.