​Kédougou: un éboulement survient encore à Karakhéna, occasionnant un mort

Un nouvel éboulement a eu lieu, le 14 avril 2026, dans le village de Kharakhéna (est), précisément sur le site Afrigold, occasionnant le décès d’un orpailleur. Dans ce même village, un éboulement s’était produit dans la nuit du lundi 13 avril 2026, aux environs de 22 heures, causant la mort de deux orpailleurs clandestins et de plusieurs blessés.



« Un orpailleur qui exploitait aujourd’hui encore sur le site Afrigold a subi un violent éboulement. Et il est décédé sur le coup », a déclaré une source sécuritaire de l’Agence de Presse Sénégalaise.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Saraya se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.



La source sécuritaire a signalé, par ailleurs, que les éboulements qui se sont produits dans le périmètre d’exploitation d’Afrigold ont causé 22 décès (en trois mois), au niveau du village aurifère de Karakhéna

