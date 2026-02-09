​Keur Massar : 56 kg de chanvre indien saisis, un individu placé en garde à vue

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé, le 7 février 2026 à 11h20, à l’interpellation d’un individu à Keur Massar (zone APIX, banlieue). Il était en possession de 56 kilogrammes de chanvre indien. Le mis en cause a été placé en garde à vue pour «détention et trafic de drogue».



D’après un communiqué de la police, cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un trafiquant notoire s'activant dans le milieu interlope de Keur Massar. Après plusieurs jours d’investigation, il a été établi que le suspect écoulait sa marchandise depuis son domicile et effectuait des livraisons dans les secteurs de Keur Massar et de Pikine (banlieue dakaroise).



Aperçu en sortant de son domicile à bord d’une moto, les policiers ont sommé le prévenu de s’arrêter alors qu’il rejoignait l’axe principal, tentant de prendre la fuite. À l’issue d’une course-poursuite, il a été maîtrisé. Conduit à son lieu d'entreposage, la perquisition a permis la découverte de trois sacs en sisal contenant des blocs de chanvre indien, pour un poids total de 56 kilogrammes. La fouille de sa chambre a également permis de saisir une somme d’argent ainsi qu'un acte de cession pour un terrain.



La drogue, la moto, l’argent et son téléphone ont été placés sous scellés.