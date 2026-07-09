​Kolda : l'ASP inaugure un centre médico-social pour renforcer l'accès aux soins de proximité

L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) a officiellement inauguré, dans la commune de Kolda, son nouveau centre médico-social, une infrastructure destinée à améliorer l'accès à des soins de qualité pour ses agents et les populations environnantes. Cette réalisation s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la carte sanitaire de la région et d'amélioration de l'offre de santé de proximité.



La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans la sobriété, en présence des autorités administratives et des responsables de l'ASP. Au-delà de la mise en service d'un nouvel établissement de santé, ce centre illustre la volonté de l'agence de contribuer aux efforts de l'État en faveur d'un accès plus équitable aux soins.



« Le centre que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un simple bâtiment de plus. C'est une structure de proximité essentielle, conçue pour répondre de manière concrète aux besoins sanitaires et sociaux des vaillants assistants à la sécurité de proximité, mais aussi des populations environnantes. Monsieur le Directeur général, je salue votre engagement stratégique. L'État continuera à vous accompagner pour que votre engagement au service de la Nation soit pleinement valorisé », a déclaré Bonaventure Kalamo, adjoint au gouverneur de la région de Kolda.



Baptisé Centre médico-social ASP Djibril Baldé, en hommage à un agent disparu, l'établissement poursuit un double objectif : assurer une meilleure prise en charge sanitaire des agents de l'ASP tout en offrant des services de santé de proximité aux communautés locales.



Selon le directeur général de l'ASP, Seydina Oumar Touré, le centre développera progressivement une offre de soins diversifiée. « Le centre médico-social de Kolda offrira progressivement des consultations médicales, des soins infirmiers, des analyses biomédicales, des examens d'imagerie médicale, ainsi que diverses activités de prévention et d'éducation sanitaire. Notre ambition est de faire de cette structure, qui porte le nom de l'ASP Djibril Baldé, un établissement de référence fondé sur la qualité des soins et la proximité avec les concitoyens », a-t-il affirmé.