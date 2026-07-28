​Kolda : la coalition Naforé Kolda se mobilise pour la conquête du département et de ses 15 communes

La coalition Naforé Kolda affiche clairement ses ambitions politiques en perspective des prochaines échéances électorales. Une grande rencontre de mobilisation est organisée ce lundi sous la présidence de son leader, Papis Baldé, afin de remobiliser les militants et de définir les orientations stratégiques de la coalition.



Prenant la parole devant ses partisans, Papis Baldé a réaffirmé l'objectif majeur de sa formation politique. « L'ambition principale de notre coalition est de remporter le département de Kolda et ses collectivités locales lors des prochaines élections », a-t-il déclaré, insistant sur la volonté de Naforé Kolda de s'imposer dans les 15 communes du département.



Au-delà de ses ambitions électorales, le leader de la coalition met en avant un engagement en faveur du développement territorial. Selon lui, les activités de Naforé Kolda s'articulent autour d'actions concrètes destinées à améliorer les conditions de vie des populations.



À ce jour, plus de 200 groupements de femmes bénéficient de l'accompagnement de la coalition dans le cadre de leur autonomisation économique. Par ailleurs, plusieurs sessions de formation sont organisées au profit des jeunes afin de renforcer leur employabilité et de contribuer à la lutte contre le chômage dans le Fouladou.



Profitant de cette tribune, Papis Baldé a également exprimé son inquiétude face à certaines pratiques qu'il attribue à des formations politiques. Il a déploré l'utilisation de jeunes qui, selon lui, sont parfois orientés vers la consommation de drogue et d'alcool avant d'être instrumentalisés dans des actes de violence politique.



Le leader de Naforé Kolda a fermement condamné ces pratiques, appelant à une politique fondée sur les idées, le respect des citoyens et la promotion d'une jeunesse responsable, engagée dans le développement de son territoire.

