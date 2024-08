​Kolda : une élève âgée de moins de 11 ans tuée par la foudre

Les fortes précipitations enregistrées à Kolda samedi, ont fait état d’un mort dans la commune de Kéréouane, c’est dans le département de Médina Yoro Foula. Une élève âgée de moins de 11 ans venue passer les vacances dans le village de Darou Salam Gaye a été tuée par la foudre, brûlant sa maison. D’importants dégâts matériels ont été aussi enregistrés causés par la décharge électrique.



« Il y a eu de fortes pluies dans ma commune, Kéréouane dans le département de Médina Yoro Foula. Où la foudre a tué une fillette dans le village de Darou Salam Gueye. Elle était élève, venue en vacance. La foudre l'a tué, brûlant toute la maison. Chaque année, le département enregistre beaucoup de dégâts. Parce qu’il n’y a pas de caserne de sapeurs-pompiers. S’il y a dégâts, ce sont les eaux et forêts qui interviennent », témoigne Boubacar Diallo.



Poursuivant sa réaction, il interpelle et sollicite le soutien des autorités. « On demande à l’Etat du Sénégal de tout faire pour nous aider avec une caserne de sapeurs-pompiers dans le département. On demande également des paratonnerres », dit-il au micro de Iradio.