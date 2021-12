​L’APRP dénonce la destruction massive des panneaux publicitaires par la DSCOS pour céder la place aux lobbies étrangers

« Non à la destruction des panneaux publicitaires », est devenu le nouveau slogan des acteurs travaillant dans le secteur de publicité au Sénégal. Depuis quelques jours, on assiste à la destruction massive de panneaux publicitaires sur Dakar allant de la Corniche-ouest jusqu’à Patte D’oie. Une entreprise menée par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS), qui selon les informations diffusées, vise à lutter contre la pollution visuelle sur les routes.



Une lutte qui a généré des conséquences « graves et désastreuses », pour l'Association professionnelle des régies publicitaires du Sénégal (APRP). Au total, près de 300 à 500 panneaux publicitaires ont été détruits. Ce qui constitue une perte qui s’élèverait « entre 300 à 500 millions FCfa ». Une situation qu’Abdoulaye Thiam le président de l’association a dénoncé comme « injuste et grave ».



« Malgré les nombreuses correspondances adressées successivement au ministère de l'Urbanisme, Ageroute, Préfecture de Dakar, Présidence, Dscos, l'APRP ne peut aujourd'hui dire qui est réellement derrière une telle entreprise de destruction. À vrai dire, tout le monde se renvoie la balle, incapable de nous fournir des réponses exactes par rapport à nos demandes et attentes. Au lieu de lutter contre les publicitaires clandestins qui posent des panneaux de manière anarchique, au lieu de soutenir des entreprises créées en bonne et due forme, les autorités semblent s'être donné le mot : liquider et tout simplement liquider des entreprises sénégalaises », a déploré M.Thiam.



Selon ce dernier, ce n'est que deux (2 jours) avant le démarrage des opérations de « destruction » panneaux, qu’ils ont été informés à travers un communiqué de presse que « la DSCOS va entamer la dépose des panneaux du mardi 30 novembre au 10 décembre 2021 ».



Accusant l’Etat du Sénégal comme principal responsable de la perte de « 10 000 emplois », dans le secteur de la publicité, Mbacké Ndoye le représentant du collectif des employés de l’APRP pense que tout ceci n’est qu’un prétexte au profit des entreprises étrangères. « Des investigations ont permis de savoir que l'on cherche à écarter des braves sénégalais pour ensuite donner le marché à des entreprises étrangères, des amis, des partisans sous prétexte de désencombrer en nous proposant de petits palmiers. Cela ne doit pas passer et nous mènerons le combat partout où ce sera nécessaire », a-t-il tempêté.



Par conséquent, Mbacké Ndoye a appelé l’Etat du Sénégal à prendre conscience des impacts et conséquences de ses actes. « Car il est en train de tuer des gens. On attend qu’il nous propose des solutions et nous dise ce qu’il en ait de ces destructions. C’est quoi le véritable objectif ».



Pour finir, les régies publicitaires ont annoncé qu’ils ont signé des contrats avec plusieurs annonceurs, certains pour une longue durée « ne sauraient accepter une telle forfaiture savamment orchestrée pour uniquement écarter de dignes fils du pays ».



« Le secteur privé national agonise à cause de telles méthodes dignes du fascisme économique. Le Plan Sénégal émergent (PSE) tant vendu aux Sénégalais, ne peut avoir la vocation de guillotiner des entreprises privées sénégalaises et favoriser le secteur privé étranger. Il est temps de réagir », a tancé Dame Mbodj, le secrétaire général du CUSEMS, venu soutenir l’APRP dans son combat.