​L'Éthiopie débute l'exploitation de son pétrole

Pour la première fois, l'Éthiopie commence aujourd'hui à extraire du pétrole dans la région Somali du pays, zone d'insécurité par le passé.



Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, qui a parlé de ses espoirs de voir cette nouvelle donne stimuler l'économie du pays, s'est félicité de cette initiative.



Il a déclaré aux médias, qu'il espère que l'Ethiopie évitera les conflits qui résultent souvent de la découverte de ressources naturelles ailleurs sur le continent.



M. Abiy Ahmed a insisté sur la nécessité de bien gérer cette ressource.



Le PM Abiy Ahmed évacué après une explosion en Ethiopie



Pourparlers historiques entre l'Érythrée et l'Ethiopie

Le chef du gouvernement éthiopien a exprimé son espoir de voir que l'extraction et l'exportation du pétrole contribueront à résoudre la pénurie de devises dans le pays et à atténuer le chômage.



La production de pétrole brut à domicile peut également réduire la dépendance à l'égard de ses importations étrangères.



La production initiale est estimée à 450 barils de pétrole brut par jour, et ce chiffre augmentera une fois la phase test terminée.