​L'OM annonce la signature d'un nouveau contrat pour Bamba Dieng

L'OM a annoncé la signature d'un nouveau contrat pour son jeune attaquant Bamba Dieng (21 ans). Le club ne donne aucune information sur la durée de ce bail. Il ne s'agit pas d'une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2024, mais d'une revalorisation salariale, rapporte RMC Sport.



Le jeune joueur avait un contrat qui ne correspondait pas à son nouveau statut avec des revenus de 4.000 euros bruts sur cette saison puis 5.000, puis 6.000 sur les deux saisons à venir, sans compter tout de même des bonus selon le nombre de matchs joués.



Le deal avec le club porte sur une revalorisation immédiate pour placer Dieng a un niveau intermédiaire par rapport à ces joueurs, avant de faire un point en fin de saison et d’envisager alors une prolongation et une nouvelle augmentation selon sa saison 2021-2022.



« (…) le jeune Sénégalais s’est notamment illustré, au cours de ses 12 apparitions en Ligue 1 Uber Eats cette saison, en marquant 3 buts dont un doublé à Monaco et en délivrant 1 passe décisive.

Ce nouveau contrat est une marque de confiance de la part de l’Olympique de Marseille dans la progression de Bamba Dieng », peut-on lire sur le site internet du club phocéen.