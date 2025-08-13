​La Mairie de Dakar met en garde contre une vaste escroquerie à la fausse mission en Belgique

La ville de Dakar a lancé une alerte urgente pour avertir le public d'une escroquerie de grande envergure. Un individu utilise de manière frauduleuse l'image de la Maire et de l'institution municipale pour soutirer de l'argent aux citoyens en leur promettant de fausses missions en Belgique. La municipalité appelle à la vigilance et a déjà saisi la justice.



Selon un communiqué officiel, l'escroc promet à ses victimes une mission lucrative en Belgique pour gagner leur confiance. Qualifiée de "pure arnaque", cette manœuvre vise à soutirer de l'argent aux citoyens crédules.



En réaction, la Maire a déposé une plainte auprès de la division spéciale de la cybercriminalité. Les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de ces faits. La ville de Dakar insiste sur l'importance de ne pas répondre à de telles sollicitations et de vérifier systématiquement les informations auprès de sources officielles.



La municipalité exhorte également les citoyens qui auraient déjà été victimes de cette escroquerie à se rapprocher des autorités pour déposer plainte. Cette démarche est cruciale pour aider les forces de l'ordre à démanteler le réseau. La Ville de Dakar réaffirme son engagement à protéger ses citoyens et appelle à une vigilance accrue de la population.