​Le projet AVENIR booste l'entrepreneuriat agroalimentaire au Sénégal oriental

Le projet AVENIR, porté par l'ONG MEDA et l'Alliance de Bioversity International et du CIAT, transforme le paysage économique du Sénégal oriental. En apportant un soutien financier et technique aux entreprises locales, le programme dynamise l'agroalimentaire, crée des emplois et valorise le savoir-faire local.



À Bala, une commune située à 70 km de Tambacounda dans le département de Goudiry, l'entreprise agroalimentaire ‘’Vision Plus Afrique’’ a bénéficié du soutien du projet AVENIR depuis deux ans. Spécialisée dans la transformation du baobab, du bissap et du sésame, l'entreprise a reçu un équipement d'une valeur de 50 millions de F CFA pour moderniser sa production. L'adjoint du président, Cheikh Omar Sangotte, explique que cette aide est cruciale pour "aider les jeunes et surtout les femmes" et leur permettre de travailler toute l'année.



Il a également soulevé un problème majeur : la dégradation des baobabs par les éleveurs nomades, un phénomène qui menace "l'or blanc" de la région. L'entreprise travaille à sensibiliser les communautés pour protéger cette ressource. Elle mise sur de nouvelles technologies de greffage qui permettent de récolter des fruits dès l'âge de 5 ans, contre 18 à 20 ans pour un baobab naturel.



L'impact du projet AVENIR ne se limite pas aux entreprises. À Bala toujours, le GIE Baobab Fruit a aussi reçu des équipements de transformation de fruits de baobab. Selon sa secrétaire générale, Fatou Sébor, le soutien de l'Alliance de Bioversity a permis à son GIE d'être formé à l'hygiène, à la transformation et à l'emballage, rendant leur production plus professionnelle et rentable.



Des succès et des chiffres qui parlent



Dans le quartier de Saré Issa à Tambacounda, Moussa Thiam a vu son unité de fabrication de matériel agricole entièrement modernisée. Il a bénéficié de machines qui ont simplifié son travail et boosté sa rentabilité. Son entreprise fabrique désormais des machines agricoles, des semoirs et des pelles.



Le GIE des Jeunes Travailleurs de Tambacounda (JTT), lauréat de la deuxième édition de Business Academy, a également bénéficié du projet. Son directeur exécutif, El Hadji Mamadou Diallo, a révélé des chiffres impressionnants : le chiffre d'affaires du GIE est passé de 200 000 F CFA en 2022 à plus de 18 millions F CFA en 2024, avec un objectif de 30 millions F CFA d'ici fin 2025. Le GIE JTT, qui compte désormais 250 acteurs sur toute sa filière, a optimisé sa production grâce à l'appui matériel et aux formations de MEDA. Leurs 26 produits, en voie de certification, sont bientôt attendus dans les grandes surfaces sénégalaises, et le GIE exporte déjà vers Paris, Montréal et Rome.



« Nous avons créé l'aventure en 2022, date à laquelle nous avons commencé à travailler avec l'ONG MEDA. C'est même l'ONG déclencheur qui nous a permis de réaliser des activités et de booster la croissance économique de ce GIE, qui est aujourd'hui associé à une coopérative de 250 acteurs sur toute la filière. C'est donc un immense plaisir de travailler avec cette structure, car, au-delà de l'appui matériel, nous avons pu bénéficier de formations, de mise en réseau, de tout ce dont une entreprise ou une PME a besoin pour pouvoir vraiment accéder à un niveau supérieur », a indiqué El Hadji Mamadou Diallo, directeur exécutif du projet.