​Levée de son bracelet électronique et renvoi de son procès : Ismaïla Madior Fall dénonce « une monstruosité juridique »

Dans un entretien accordé à L'Observateur, l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall réagit à la levée de son assignation à résidence et au retrait de son bracelet électronique, qualifiant cette décision de « sentiment de justice humaine, mais surtout de justice divine » après avoir estimé que « le port du bracelet était illégal depuis le 25 mai ».



S'exprimant sur le nouveau renvoi de son procès devant la Haute Cour de justice, il considère que « le renvoi est une stratégie pour affronter cette monstruosité juridique qu'est la loi sur la Haute Cour de justice qui ne respecte pas les standards modernes du procès équitable », tout en plaidant pour une réforme indispensable afin que « le Sénégal se conforme à sa Constitution et à ses engagements internationaux ».



Interrogé sur la procédure en cours, l'ancien membre du gouvernement confirme que « la procédure au niveau de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) suit son cours », précisant que la décision à venir constituera « une pression supplémentaire sur l'État pour changer la loi qui, dans sa configuration actuelle, n'existe qu'au Sénégal ».



Affirmant son attachement à l'institution judiciaire « je suis formateur de ceux qui servent la justice sénégalaise et serviteur à deux reprises de cette même justice comme ministre », il insiste sur le fait que « cette affaire est une non-affaire » et conclut en soulignant qu'il compte bien tirer de cette épreuve des enseignements qui vont « nourrir mes réflexions, publications et aide à faire valoir vos droits ».