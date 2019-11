​Liberté d’expression au Sénégal : l’ONG Libre Afrique prône la démocratie libérale

Dans le cadre de sa mission de promouvoir la liberté et la responsabilité de la dignité humaine en Afrique francophone, l’ONG Libre Afrique Sénégal a tenu un atelier interactif et de réflexion, ce vendredi sur les droits fondamentaux et libertés publiques. Plusieurs panélistes et participants, ont échangé sur le Thème : « Liberté d’expression au Sénégal : Entre l’ingérence étatique et le conservatisme croissant, comment restaurer cette liberté fondamentale de toute démocratie libérale ?».



« Ce programme est purement éducatif et développement. Depuis 2016, ce programme a été installé et nous menons des activités, par exemple dans le cadre de l’éducation, du développement durable avec des étudiants, des renforcements aussi avec la société civile », a rappelé Magueye Sow, président de l’ONG Libre Afrique Sénégal.



Selon M. Sow, l’objectif de cet atelier interactif et de discuter d’échanger sur des thèmes liés à la liberté, l’Etat de droit, à la démographie, mais surtout l’entreprenariat et le développement local avec tous les corps de métiers.



Aux yeux de Magueye Sow, la liberté est un cadre qui permet à l’individu de s’épanouir. « La liberté permet au citoyen d’avoir un cadre pour mieux exercer son activité. Avoir un cadre législatif, formaliser son entreprise, sécuriser ses activités, mais aussi avoir une protection totale. Aussi avoir un appui de l’Etat, des ONG pour accompagner, financer pour qu’il ait un revenu pour sa famille, dit-il