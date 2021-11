​Ligue 1: CNEPS-Génération Foot, 1er Classico entre les Académiciens

La saison dernière, Génération Foot avait pris le meilleur sur CNEPS Excellence (2-0, 6ème J), à Thiès, avant de l'écraser au match retour (3-0, 19ème j), à Deni Birame Ndao. Après avoir assuré son maintien pour sa première participation au Championnat d'élite, le CNEPS Excellence semble mieux armé, cette saison, avec l'arrivée "d'un investisseur français", qui contrôle 85% de son capital.



Pour cette fois, des enjeux énormes entourent ce CNEPS/Génération Foot, surtout que l'équipe en forme thiessoise a décroché un point important, à l'extérieur, en ouverture de la Ligue 1, face à l'US Gorée (1- 1). Alors, plus que jamais, la rivalité va s'imposer comme un duel sportif de haute facture entre CNEPS et Génération Foot.



Ce genre de match voit surtout briller de futures étoile Le jeune Grenat, lbou Sané, actuellement blessé, avait claqué son premier doublé en Ligue 1, lors de la 19ème journée, l'an dernier, contre CNEPS Excellence (3-0), à Déni Birame Ndao.



Le champion en titre des éditions 2017 et 2019, Génération Foot, qui a battu d'entrée le Jaraaf (2-0), pourrait devenir le nouveau leader, à l'issue sur de la 2ème journée, en cas de victoire sur CNEPS EXcellence, combinée à l'absence de vainqueur dans les matchs TFC /Diambars et Jaraaf/ Linguere.