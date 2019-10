​Litige foncier à Ndiahirate : les jeunes s’insurgent contre l’octroi d’un terrain à une famille

Les jeunes de Ndiahirate une localité de la commune de Sangalcam, s’insurgent contre l’octroi d’un terrain à une famille alors qu’il manque d’espace. Face à la presse Pape Malick Seck soutient que l’intérêt de la population prime sur cette famille.



« Même si cet espace appartient à une famille, l’intérêt de la population prime sur cette famille. À Ndiahirate, l’école fonctionne à double flux. C’est l’unique espace qui reste. Tous les autres espaces ont été vendus par les soi-disant défenseurs du système d’Omar Gueye. Politiquement la population à une importance capitale pour le ministre Omar Gueye et maire de Commune de Sangalcam aussi. Même si cet espace appartient à une tierce famille, la population réclame cet espace. Et lui, politiquement, il le doit à Ndiahirate. Donc nous l’interpellons directement », a déclaré Pape Malick Seck leur porte-parole.



Quant à la municipalité de Sangalkham, ce sont les jeunes politiques qui décident de s’emparer des parcelles d’une famille qui a offert une bonne partie de ses terres pour la construction du marché du village.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « On peut construire ici cinq marchés. Ce marché-là, est le plus moderne. Et nous ne pouvons que remercier la famille Samba Guissé. Nous disons à ces gens-là, ces hommes encagoulés que tout le monde sache que désormais celui qui dira de fausses allégations devra automatiquement en apporter les preuves. Quelle est la personne qui va accepter de céder la parcelle de son papa pour un terrain de football ».