​Magal Touba 2026: trois morts et quinze blessés dans un grave accident à hauteur de Mbacké

Un grave accident de la circulation est survenu à hauteur de Mbacké, sur l'un des axes empruntés par les pèlerins se rendant au Grand Magal de Touba. Le bilan provisoire fait état de trois morts sur le coup et de 18 victimes au total.



Selon la Rfm, parmi les blessés, cinq sont dans un état grave, tandis que dix autres présentent des blessures légères. Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.



Pour rappel, seize accidents, dont 7 déplorés sur l’autoroute « A2-Ila Touba », contre 6 notés sur la Route nationale n°3 (RN3) et les 3 autres survenus sur différents axes routiers desservant la capitale du Mouridisme, ont été relevés par le service de la communication de la Gendarmerie, le 30 juillet 2026.



D’après le journal L'Observateur, ces différents accidents ont occasionné un total de 44 blessés. Pour fluidifier la circulation, la Gendarmerie nationale a engagé 6 gros engins de levage, outillés pour dégager les véhicules accidentés de la route, prépositionnés sur des axes routiers jugés accidentogènes.