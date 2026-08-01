Nouveaux affrontements à la frontière Maroc-Melilla après des tentatives de passage

Les autorités marocaines maintiennent fermé le passage de Beni Ansar pour le deuxième jour consécutif après des tentatives massives de franchissement par des migrants en situation irrégulière, plusieurs dizaines d’arrestations signalées.



Des affrontements ont éclaté samedi entre les forces de sécurité marocaines et des centaines de personnes qui tentaient de franchir la frontière vers l’enclave espagnole de Melilla, administrée par l’Espagne.



Des vidéos diffusées par des militants sur les réseaux sociaux et par des médias locaux marocains montrent des affrontements entre les migrants et les forces de sécurité.



Le site d’information marocain Hibapress a rapporté que ces heurts faisaient suite à une tentative massive de franchissement du poste-frontière, faisant des blessés parmi les forces de sécurité et les migrants. Le média a indiqué que les autorités avaient procédé à 50 arrestations.



Le passage de Beni Ansar, situé entre la ville marocaine de Beni Ansar et Melilla, est resté fermé pour le deuxième jour consécutif après plusieurs tentatives massives de passage vers l’enclave.



Cette fermeture a perturbé les déplacements de nombreux voyageurs, notamment des membres de la diaspora marocaine revenant de l’étranger.



Selon le ministère espagnol de l’Intérieur, environ 48 300 personnes étaient retournées au Maroc vendredi à 16h00 GMT, sur un total estimé à 60 000 personnes entrées à Ceuta ces derniers jours, selon le chef du gouvernement régional de l’enclave.



Les autorités espagnoles ont indiqué que plusieurs personnes étaient mortes noyées en tentant de rejoindre Ceuta à la nage, tandis que d’autres avaient péri dans une bousculade près de la barrière frontalière.



Le nombre de corps retrouvés du côté espagnol de la frontière s’élève désormais à 57, tandis que les opérations de recherche se poursuivent, les autorités craignant que d’autres victimes soient encore portées disparues.



Au cours des derniers jours, des dizaines de milliers de Marocains se sont rassemblés près de la clôture frontalière dans le but de rejoindre Ceuta et de poursuivre leur route vers l’Europe par des voies migratoires irrégulières.



Ceuta et Melilla sont deux enclaves administrées par l’Espagne sur la côte nord du Maroc. Elles constituent les seules frontières terrestres de l’Union européenne avec le continent africain.