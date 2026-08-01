Coupe CAF : Diambars désigné, l'AJEL de Rufisque conteste la décision de la FSF et envisage des recours

Dans un communiqué publié vendredi, la FSF a indiqué que les clubs représentant le Sénégal aux compétitions interclubs de la Confédération Africaine de Football (CAF) avaient été choisis « conformément aux règlements de la CAF en vigueur, notamment ceux relatifs à la qualification sportive et à la Licence des Clubs CAF ».





Ainsi, Teungueth FC disputera la Ligue des Champions de la CAF, les Aigles de la Médina la Ligue des Champions Féminine, et Diambars FC la Coupe de la Confédération.



Pour cette dernière compétition, la FSF a justifié le choix de Diambars par le désistement du vainqueur de la Coupe du Sénégal, lequel n'a pas pris part à la procédure d'octroi de la licence CAF. Conformément aux règlements, la place vacante est donc revenue au finaliste de la Coupe, Diambars FC, qui est titulaire de la licence requise.



L'AJEL de Rufisque dénonce un « changement de décision »



Mais cette version officielle est vigoureusement contestée par l'AJEL de Rufisque. Dans un communiqué publié en réaction, le club affirme n'avoir reçu « aucune notification officielle » concernant cette décision, malgré une demande formelle adressée à la fédération pour obtenir « les motifs de droit et de fait » qui la fondent.



L'AJEL rappelle que la date limite de dépôt des dossiers de licence CAF était fixée au 30 juin 2026. Or, selon le club, le service juridique de la FSF l'avait informé qu'à cette échéance, « seule l'AJEL de Rufisque avait régulièrement déposé son dossier de demande de licence CAF dans les délais impartis ».



Ces éléments auraient été confirmés lors de la réunion du Comité Exécutif de la FSF du 11 juillet 2026, au cours de laquelle il a été rappelé que l'USC Saint-Louis, autre club susceptible de prétendre à la place, ne s'était pas officiellement manifestée. À l'issue de cette réunion, le Comité Exécutif avait décidé de désigner l'AJEL de Rufisque comme représentant du Sénégal en Coupe de la Confédération.



« C'est sur la base de cette décision que notre club a poursuivi toutes les démarches administratives, sportives, logistiques et financières requises et a engagé des investissements importants », souligne le club dans son communiqué.



La décision finale de la FSF, annoncée vendredi, crée donc une situation de contradiction avec la délibération du 11 juillet, selon l'AJEL. Le club dénonce un manque de transparence et une atteinte à la « sécurité juridique des décisions », réaffirmant son attachement à « l'égalité de traitement entre tous les clubs ».



Dans l'attente d'une notification officielle, l'AJEL de Rufisque se réserve le droit d'exercer « toutes les voies de recours prévues par les règlements de la Fédération Sénégalaise de Football, de la CAF et de la FIFA » afin de préserver ses droits et intérêts légitimes.

