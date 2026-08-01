Dépôt légal, poursuites, gardes à vue : le CDEPS expose ses “préoccupations” devant le ministre de la Justice

Une délégation du Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), conduite par son président Mamoudou Ibra Kane, a été reçue, vendredi 31 juillet 2026, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, selon un communiqué du ministère.



Cette rencontre intervient après une première audience accordée au CDEPS par le ministre de la Communication.



Au cours de cette audience, les acteurs de la presse ont fait part au ministre de plusieurs préoccupations relatives à l’exercice du métier de journaliste. Ils ont notamment évoqué les convocations de journalistes intervenant le vendredi, suivies, selon eux, de placements en garde à vue, une pratique que le CDEPS estime « préoccupante ».



La délégation a également exprimé son incompréhension face à certaines procédures judiciaires visant uniquement les auteurs d’articles, sans que les directeurs de publication ne soient concernés par les poursuites.



Soucieux de garantir pleinement le droit du public à l’information, le CDEPS a par ailleurs souhaité que le Parquet développe une communication plus régulière sur les dossiers judiciaires présentant un intérêt national, afin de permettre une meilleure information des citoyens tout en évitant la propagation de rumeurs ou d’informations inexactes.



En outre, la délégation a plaidé pour une modernisation des modalités du dépôt légal des journaux, estimant la procédure actuelle particulièrement contraignante. Ils proposent l’instauration d’un système de dépôt légal électronique afin de simplifier les démarches administratives des entreprises de presse.



À l'issue de la rencontre, le ministre de la Justice a pris acte des différentes préoccupations exprimées. Selon le communiqué, Me Moussa Sarr a salué la qualité des échanges, qui selon lui, s’inscrivent dans une dynamique de dialogue avec les acteurs des médias. Le Garde des sceaux assure que l'ensemble des questions soulevées sera examiné avec la plus grande attention.