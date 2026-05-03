​Manne pétrolière : Sangomar a généré 317 milliards de FCFA au premier trimestre 2026

Selon le rapport de Woodside Energy pour le premier trimestre 2026, couvrant la période s'achevant au 31 mars 2026, l'exploitation du champ pétrolier Sangomar continue de porter la croissance internationale de Woodside Energy, affichant une performance opérationnelle remarquable au premier trimestre 2026.



Sur le plan financier, cette efficacité se traduit par des résultats solides. D'après Woodside, Sangomar a généré un revenu de 524 millions, soit environ 317 milliards FCFA, au 31 mars 2026. Ce chiffre, en progression par rapport aux 289,8 milliards FCFA (479 millions dollars) du trimestre précédent, renforce la position de Sangomar comme un « pilier stratégique » de son portefeuille mondial.



Avec une fiabilité technique quasi absolue de 99,9 %, l'installation a maintenu une production robuste de 79 000 barils par jour (79 Mbbl/j) sur une base brute, soit environ 80 Mbbl/j pour la part revenant à la compagnie.



Toutefois, malgré cette performance, Woodside appelle à la prudence en anticipant une « baisse des taux de production » pour le reste de l'exercice 2026, après cette phase de forte intensité.