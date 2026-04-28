Finances : Le Sénégal dépasse son objectif de levée de fonds avec 68 milliards FCFA mobilisés

L'État du Sénégal a réalisé une nouvelle performance sur le marché des titres publics de l'UEMOA lors de son adjudication du vendredi 24 avril 2026. Les autorités financières ont réussi à mobiliser 68 milliards FCFA, surpassant l'objectif initial qui était fixé à 65 milliards FCFA. Cette opération a suscité un vif engouement de la part des investisseurs régionaux, avec des soumissions globales ayant atteint plus de 80 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 123 %.







L'adjudication a révélé des indicateurs témoignant de la solidité de la signature souveraine sénégalaise. Le Trésor public a fait preuve d'une gestion sélective en ne retenant que 84 % des offres proposées. La mobilisation a bénéficié d'une forte diversification géographique avec la participation de cinq pays de l'Union, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo.







La stratégie de financement s'est appuyée sur un mix équilibré entre titres de court et moyen termes. Les Obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3 ans ont constitué le principal moteur de l'opération en captant plus de 50 milliards FCFA pour un rendement de 7,9 %. Parallèlement, les Bons assimilables du Trésor (BAT) à 12 mois ont permis de mobiliser 14,9 milliards FCFA avec un rendement moyen pondéré de 6,81 %. Les maturités plus longues, à 5 et 7 ans, ont affiché des rendements respectifs de 7,78 % et 7,68 %, confirmant une relative stabilité de la courbe des taux.







Cette mobilisation de ressources intervient dans un contexte régional de liquidités tendues, renforçant le statut du Sénégal comme émetteur de référence dans la zone. En dépassant ses objectifs de financement tout en maintenant des conditions stables, Dakar envoie un signal positif sur sa capacité à capter l'épargne régionale pour soutenir ses politiques de développement et sa souveraineté économique.

