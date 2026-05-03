Namibie: les raisons du soutien de la Chine à la transformation locale des minerais stratégiques

La Chine accélère son rapprochement avec la Namibie, riche en minerais stratégiques, dans un contexte de compétition mondiale pour l'accès aux ressources. Objectif de Pékin : sécuriser ses approvisionnements à long terme, tout en accompagnant le pays africain dans un virage industriel ambitieux pour transformer ses ressources sur place et capter davantage de valeur.

RFI

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